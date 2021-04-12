Волынов раскритиковал озвученную Леоновым версию гибели Гагарина

Версия космонавта Алексея Леонова о гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина неправдоподобна, заявил летчик-космонавт СССР Борис Волынов.

Версия космонавта Алексея Леонова о гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина неправдоподобна, заявил летчик-космонавт СССР Борис Волынов.

Он рассказал, что однажды его, Леонова, космонавта Виктора Горбатко и летчика-испытателя Степана Микояна пригласили на телевидение. Микоян раскритиковал озвученную Леоновым версию о гибели Гагарина.

По словам Волынова, летчик-испытатель провел эксперимент, в ходе которого самолет МиГ-15УТИ, аналогичный тому, на котором погиб первый космонавт, набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него под разными углами пролетали сверхзвуковые истребители. Тогда Микоян заявил, что аварийных ситуаций не было.

"Его версия неправдоподобна", — подчеркнул в беседе с РИА Новости Волынов, напомнив об опровергнутой Микояном версии Леонова.

Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе. Он выполнял тренировочный полет вместе с опытным инструктором Владимиром Серегиным. Трагедия произошла 27 марта 1968 года.