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6:44   12 Апреля 2021
Армия

Су-34 оснастили новым разведывательным оборудованием

Су-34 оснастили новым разведывательным оборудованием

Установка нового оборудования позволила увеличить боевой потенциал российских бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Несколько моделей Су-34 были оснащены универсальными контейнерами разведки (УКР) для осуществления оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки, пишет РИА Новости. Новое оборудование, по словам собеседника агентства, значительно увеличит разведывательный потенциал боевых машин.

Контейнеры также позволят производить автоматическую передачу данных по защищенному каналу связи с наземными силами. С помощью них С-34 смогут вести боевые действия в едином информационном пространстве.

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#су-34 #оснащение #укр

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