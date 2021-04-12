Су-34 оснастили новым разведывательным оборудованием

Установка нового оборудования позволила увеличить боевой потенциал российских бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Установка нового оборудования позволила увеличить боевой потенциал российских бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Несколько моделей Су-34 были оснащены универсальными контейнерами разведки (УКР) для осуществления оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки, пишет РИА Новости. Новое оборудование, по словам собеседника агентства, значительно увеличит разведывательный потенциал боевых машин.

Контейнеры также позволят производить автоматическую передачу данных по защищенному каналу связи с наземными силами. С помощью них С-34 смогут вести боевые действия в едином информационном пространстве.