Военные историки обнародуют засекреченные документы о роли Польши в ВОВ

Российское военно-историческое общество (РВИО) в рамках крупной научной конференции рассекретит документы "о соглашательской политике Польши".

Российское военно-историческое общество (РВИО) в рамках крупной научной конференции рассекретит документы "о соглашательской политике Польши".

Участие в мероприятии примут представители США и Великобритании. Также на встречу приглашены ученые из Германии, Белоруссии и Казахстана. Проведение конференции запланировано на начало июня текущего года. Она пройдет на фоне усиленной риторики Запада, искажающей роль СССР во Второй мировой войне.

"Чтобы противостоять этому валу фальсификации, необходимы прежде всего документы, на которых надо основывать правдивое знание и строить нашу историческую политику", — отметил научный директор РВИО Михаил Мягков.

Документы, которые еще только предстоит опубликовать, содержат факты о позиции Запада, в том числе Польши, в предвоенные годы. В России уже заявляли, что республика умалчивает о проводимой до 1939 года политике "заигрывания" с Германией, передают "Известия".