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5:51   12 Апреля 2021
Политика

Глава МИД РФ Чехии Петржичек подал в отставку

Глава МИД РФ Чехии Петржичек подал в отставку

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек отозван со своего поста Чешской социал-демократической партией (ЧСДП). Об этом он сообщил журналистам 11 апреля.

Главным кандидатом на пост Петржичека, по данным СМИ, является министр культуры республики Лубомир Заоралек. Он уже занимал должность главы МИД в период с 2014 по 2017 год. Председатель ЧСДП Ян Гамачек собирается обратиться с просьбой о перестановке в кабмине к премьер-министру Андрею Бабишу 12 апреля.

Президент Чехии Милош Земан отмечал, что не будет возражать против изменений в правительстве, предложенных премьером. При этом сам Земан неоднократно высказывал недовольство действиями Пертжичека.

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