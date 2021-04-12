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5:23   12 Апреля 2021
Общество

Историки ответили на притязания Украины на древнерусских былинных персонажей

Историки ответили на притязания Украины на древнерусских былинных персонажей

Выводы украинских ученых о том, что Россия якобы "украла" былинных персонажей прокомментировали сотрудники исторического факультета МГУ имени Ломоносова.

Эксперты заявили, что богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович родом из Украины. Однако российские ученые опровергли эту информацию, подкрепив аргументы реальными историческими фактами.

Доктор исторических наук Федор Гайда рассказал, что упоминания о богатырях сохранились в древнерусских былинах Заонежского края (современная территория Карелии). Украинское устное народное творчество не сохранило своих былинных персонажей. Все киевские песни относятся к более позднему периоду, к так называемому "казацкому времени". Эти герои появились в XVI-XVIII веках.

Профессор кафедры истории России до XIX века Антон Горский назвал притязания Украины нелепыми, поскольку пресонажей славянского фольклора просто невозможно вписать в современные реалии.

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#украина #былины #богатыри

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