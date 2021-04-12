Представитель Ирана Камальванди получил ранения при посещении ядерного объекта

Инцидент с официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди в Натанзе является "ядерным терроризмом". Об этом заявил вице-президент Али Акбар Салехи.

Инцидент с официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди в Натанзе является "ядерным терроризмом". Об этом заявил вице-президент Али Акбар Салехи.

СМИ возложили ответственность за произошедшее на Израиль. К аварии в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана может быть причастен "Моссад", передает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.

"С официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камалунди произошел инцидент во время его командировки на ядерный объект в Натанзе, где сегодня утром произошла диверсия", — говорится в сообщении иранского государственного агентства телевещания.

Камальванди получил несколько переломов, врачи оценивают его состояние как стабильное. Секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи после случившегося призвал усилить систему безопасности Ирана.