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5:01   12 Апреля 2021
Политика

Украинская армия только на 19% отвечает стандартам NATO

Украинская армия только на 19% отвечает стандартам NATO

ВСУ соответствуют стандартам NATO всего на 19%, рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль. В связи с этим он призвал ускорить процесс перехода.

Шмыгаль также сообщил, что запуск национальной системы перехода на стандарты NATO недавно представила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Премьер заявил, что Украина продолжает идти курсом на вступление в NATO. По мнению политика, членство страны в Альянсе поможет завершить конфликт в Донбассе.

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#донбасс #украина #всу #NATO

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