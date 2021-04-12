Украинская армия только на 19% отвечает стандартам NATO

ВСУ соответствуют стандартам NATO всего на 19%, рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль. В связи с этим он призвал ускорить процесс перехода.

ВСУ соответствуют стандартам NATO всего на 19%, рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль. В связи с этим он призвал ускорить процесс перехода.

Шмыгаль также сообщил, что запуск национальной системы перехода на стандарты NATO недавно представила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Премьер заявил, что Украина продолжает идти курсом на вступление в NATO. По мнению политика, членство страны в Альянсе поможет завершить конфликт в Донбассе.