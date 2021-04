Пользователи Сети высмеяли пресс-секретаря Зеленского из-за английского языка

Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель высмеяли пользователи Сети после того, как она разместила комментарий на английском языке, в котором допустила ошибку.

Мендель попыталась написать хештег "не гражданская война" на английском языке. В итоге у нее получилось "No Civil War", что означает: "Нет гражданской войне". Комментарий был размещен под записью в Facebook пресс-секретаря посольства Великобритании на Украине Олексия Курки. В публикации речь шла о трактовках конфликта в Донбассе.

"Господи, Юля! No Civil War — это "нет гражданской войне"! Если вы хотели сказать "не гражданская война", то стоит, по минимуму, написать Not Civil War", — написал бывший журналист и экс-депутат Рады Сергей Высоцкий.

Некоторые пользователи встали на защиту пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, предположив, что фразу можно трактовать как сокращение от выражения "There is no civil war in Ukraine" ("На Украине нет гражданской войны"). Примечательно, что запись с комментарием Юлии Мендель позже была удалена пользователем.