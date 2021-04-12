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3:41   12 Апреля 2021
Армия

Десантные подразделения "нового типа" начали учения в Приморье

Десантные подразделения "нового типа" начали учения в Приморье

Подразделения "нового типа" Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ отработают беспарашютное десантирование с захватом командного пункта условного противника.

Перед военнослужащими стоит задача по захвату выгодного рубежа для обеспечения свободного продвижения основных сил. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Всего в учении задействованы более 500 военнослужащих, около 150 единиц боевой и специальной техники, пять транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и пара ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", — сообщили в военном ведомстве.

Подразделения "нового типа" являются высокомобильным тактическим десантом. Они имеют возможность в оперативном порядке менять направление и тесно взаимодействовать с силами армейской авиации.

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#минобороны #вдв #новый тип

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