Десантные подразделения "нового типа" начали учения в Приморье
Подразделения "нового типа" Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ отработают беспарашютное десантирование с захватом командного пункта условного противника.
Перед военнослужащими стоит задача по захвату выгодного рубежа для обеспечения свободного продвижения основных сил. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Всего в учении задействованы более 500 военнослужащих, около 150 единиц боевой и специальной техники, пять транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и пара ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", — сообщили в военном ведомстве.
Подразделения "нового типа" являются высокомобильным тактическим десантом. Они имеют возможность в оперативном порядке менять направление и тесно взаимодействовать с силами армейской авиации.