Десантные подразделения "нового типа" начали учения в Приморье

Подразделения "нового типа" Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ отработают беспарашютное десантирование с захватом командного пункта условного противника.

Подразделения "нового типа" Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ отработают беспарашютное десантирование с захватом командного пункта условного противника.

Перед военнослужащими стоит задача по захвату выгодного рубежа для обеспечения свободного продвижения основных сил. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Всего в учении задействованы более 500 военнослужащих, около 150 единиц боевой и специальной техники, пять транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и пара ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", — сообщили в военном ведомстве.

Подразделения "нового типа" являются высокомобильным тактическим десантом. Они имеют возможность в оперативном порядке менять направление и тесно взаимодействовать с силами армейской авиации.