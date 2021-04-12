Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем космонавтики

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров записали видеообращение в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров записали видеообращение в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Экипаж передал привет с МКС и отметил вклад советских ученых в освоение космоса. События 60-летней давности превратили СССР в первую космическую державу, а Юрия Гагарина в национального героя.

"В этот день его имя узнала вся планета. Ведь именно тогда началась новая история, история пилотируемых космических полетов", — сказали космонавты.

Несколько членов российского экипажа МКС прибыли на орбиту 9 апреля на корабле "Союз МС-18", который получил название "Юрий Гагарин". Запуск был приурочен к юбилейной дате.