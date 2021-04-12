Эпидемиолог Горелов заявил о необходимости особой детской вакцины от COVID-19

Вакцину от коронавируса для новорожденных нужно разрабатывать по особым стандартам. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Александр Горелов.

Вакцину от коронавируса для новорожденных нужно разрабатывать по особым стандартам. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Александр Горелов.

По его словам, испытания вакцины для детей от нуля до двух лех уже пройдены на животных. Однако заявки на регистрацию от разработчиков пока не поступали. На данном этапе проходит завершение формирования необходимых технических документов, сказал Горелов в интервью "Известиям".

Он считает, что для новорожденных не подходит введение аппликации в носовую полость, поэтому для вакцинации лучше использовать инъекционный метод. Также эпидемиолог подчеркнул, что все три зарегистрированных в России препарата могут использоваться в педиатрии, однако детская доза должна быть меньше взрослой.