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2:36   12 Апреля 2021
Общество

Вильфанд рассказал о ближайшем потеплении в Центральной России

Вильфанд рассказал о ближайшем потеплении в Центральной России

Заметное потепление ожидается в регионах Центрального федерального округа. Это связано с влиянием антициклона и энергетически мощным солнцем.

На данный момент Москва и близлежащие регионы находятся на восточной периферии антициклона, центр которого простирается над Сибирью. В центре Европейской России заметно теплее, чем в Западной Европе из-за влияния антициклона, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Такие перемены климата связаны не только с антициклоном, но и с энергетически мощным солнцем. Такая же энергия лучей обычно встречается в конце августа.

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#погода #потепление #вильфанд

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