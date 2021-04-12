Вильфанд рассказал о ближайшем потеплении в Центральной России

Заметное потепление ожидается в регионах Центрального федерального округа. Это связано с влиянием антициклона и энергетически мощным солнцем.

Заметное потепление ожидается в регионах Центрального федерального округа. Это связано с влиянием антициклона и энергетически мощным солнцем.

На данный момент Москва и близлежащие регионы находятся на восточной периферии антициклона, центр которого простирается над Сибирью. В центре Европейской России заметно теплее, чем в Западной Европе из-за влияния антициклона, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Такие перемены климата связаны не только с антициклоном, но и с энергетически мощным солнцем. Такая же энергия лучей обычно встречается в конце августа.