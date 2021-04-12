Лавров прокомментировал регистрацию вакцины "Спутник V" в Египте

Посольство России в Каире надеется на локализацию вакцины против COVID-19 "Спутник V" в Египте после регистрации препарата в арабской республике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Посольство России в Каире надеется на локализацию вакцины против COVID-19 "Спутник V" в Египте после регистрации препарата в арабской республике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Регистрация российской вакцины в Египте обусловила активизацию контактов между профильными структурами сторон по вопросу возможных поставок "Спутника V" в АРЕ. Об этом рассказал Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".

Каир зарегистрировал российский препарат против коронавируса 24 февраля 2021 года, что позволяет обсуждать дальнейшие вопросы поставок доз вакцины в Египет.

На сегодняшний день "Спутник V" одобрен в 60 странах, общее население которых превышает 1,5 миллиарда человек. Ведущий медицинский журнал The Lancet признал российский препарат от COVID-19 самым эффективным среди всех существующих.