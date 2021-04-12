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1:45   12 Апреля 2021
Политика

Эскалация конфликта в Донбассе приведет Украину к распаду

Эскалация конфликта в Донбассе приведет Украину к распаду

Несколько сценариев развития событий на Украине в случае войны в Донбассе привел польский политолог Мацей Вишневский.

Одним из вариантов является распад государства. Другой может привести к насильственному свержению нынешней власти. Вишневский подчеркнул, что при этом наученная горьким опытом Украина перестанет считать Россию врагом и начнет с ней сотрудничество. Политолог выразил уверенность, что полномасштабную войну Незалежная в любом случае проиграет.

В настоящее время в Донбассе возобновляются боевые действия. По разным оценкам, эскалация конфликта в регионе стала самой серьезной со времен заключения июльских договоренностей, передает РИА Новости.

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#донбасс #украина #вишневский

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