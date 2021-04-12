Эскалация конфликта в Донбассе приведет Украину к распаду

Несколько сценариев развития событий на Украине в случае войны в Донбассе привел польский политолог Мацей Вишневский.

Несколько сценариев развития событий на Украине в случае войны в Донбассе привел польский политолог Мацей Вишневский.

Одним из вариантов является распад государства. Другой может привести к насильственному свержению нынешней власти. Вишневский подчеркнул, что при этом наученная горьким опытом Украина перестанет считать Россию врагом и начнет с ней сотрудничество. Политолог выразил уверенность, что полномасштабную войну Незалежная в любом случае проиграет.

В настоящее время в Донбассе возобновляются боевые действия. По разным оценкам, эскалация конфликта в регионе стала самой серьезной со времен заключения июльских договоренностей, передает РИА Новости.