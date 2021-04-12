1:45 12 Апреля 2021Политика
Эскалация конфликта в Донбассе приведет Украину к распаду
Несколько сценариев развития событий на Украине в случае войны в Донбассе привел польский политолог Мацей Вишневский.
Несколько сценариев развития событий на Украине в случае войны в Донбассе привел польский политолог Мацей Вишневский.
Одним из вариантов является распад государства. Другой может привести к насильственному свержению нынешней власти. Вишневский подчеркнул, что при этом наученная горьким опытом Украина перестанет считать Россию врагом и начнет с ней сотрудничество. Политолог выразил уверенность, что полномасштабную войну Незалежная в любом случае проиграет.
В настоящее время в Донбассе возобновляются боевые действия. По разным оценкам, эскалация конфликта в регионе стала самой серьезной со времен заключения июльских договоренностей, передает РИА Новости.