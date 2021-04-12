Рогозин выпустил поздравление по случаю Дня космонавтики

Россия работает над созданием новой техники и стремится к достижениям в космосе. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, поздравляя сограждан с Днем космонавтики.

Россия работает над созданием новой техники и стремится к достижениям в космосе. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, поздравляя сограждан с Днем космонавтики.

Ровно 60 лет назад советский летчик Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос на корабле "Восток-1". Его пребывание за пределами Земли составило 108 минут.

"Мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли - переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований сначала автоматами, а потом экипажами наших космонавтов", — заявил Рогозин в видеообращении.

Он поздравил работников ракетно-космической отрасли и других россиян с праздником. По словам Рогозина, многие страны нацелены на сотрудничество с Россией в космической сфере.