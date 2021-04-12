Лавров обратился к гражданам РФ по случаю Дня космонавтики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил граждан с 60-летием полета Юрия Гагарина в космос. Обращение появилось на официальном сайте МИД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил граждан с 60-летием полета Юрия Гагарина в космос. Обращение появилось на официальном сайте МИД.

День космонавтики ежегодно отмечается 12 апреля. Лавров отметил значение первого полета вокруг Земли на пилотируемом космическом корабле. Тот подвиг, который совершил Юрий Гагарин, внес вклад в поступательное развитие человечества.

"Для миллиардов людей во всем мире Ю. А. Гагарин продолжает служить примером героизма и самоотверженности, вдохновлять на преодоление любых преград в достижении самых амбициозных и благородных целей", — заявил глава МИД РФ.

Конструктивное взаимодействие в космической сфере должно быть среди ключевых направлений в объединительной международной повестке дня, убежден Лавров. Россия помогает странам запускать космонавтов на орбиту и обеспечивает доступ в космическое пространство, добавил глава МИД.