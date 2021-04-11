Вильфанд пообещал москвичам теплую погоду в ближайшие дни

Температура воздуха в Москве прогреется до 20-23 градусов тепла в первой половине грядущей недели, что существенно превышает климатическую норму апреля.

Температура воздуха в Москве прогреется до 20-23 градусов тепла в первой половине грядущей недели, что существенно превышает климатическую норму апреля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС рассказал, что начиная с понедельника, москвичей ожидает существенное потепление. Во вторник и среду температурные показатели перевалят за отметку 20 градусов выше нуля.

"Температурный фон на шесть-восемь градусов выше нормы соответствует раннему лету", — отметил специалист.

Вильфанд подчеркнул, что летняя погода в столице продлится недолго. С пятницы температура воздуха пойдет на понижение. В четверг ожидается 14-19 градусов, в пятницу — 10-15. На выходных температура достигнет 17 градусов выше нуля.