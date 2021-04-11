Праздничную программу организовали в честь Дня космонавтики в Сочи

Федеральная территория "Сириус" организовала праздничную программу в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос. Об этом 11 апреля стало известно на сайте "Сириуса".

Федеральная территория "Сириус" организовала праздничную программу в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос. Об этом 11 апреля стало известно на сайте "Сириуса".

Мероприятие началось с Космического забега в Олимпийском парке. Также жители и гости территории смогли принять участие в конкурсе на лучший космический костюм.

После забега проходили состязания по разгону тележки весом 35 кг на время, жим гантелей и испытания центрифугой для проверки вестибулярного аппарата. Победителям доставались "межгалактические подарки". Также программа включала в себя научные бои и выставку уникальных фотографий из архивов ТАСС.

В этот же день лицей "Сириус" провел Космический диктант, участие в котором принимали 30 зарегистрированных участников. Все желающие могли присоединиться онлайн.