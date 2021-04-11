Сербия возобновляет работу торговых центров с 12 апреля

Власти Сербии с понедельника смягчают ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. С 12 апреля в стране открываются торговые центры (ТЦ).

Власти Сербии с понедельника смягчают ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. С 12 апреля в стране открываются торговые центры (ТЦ).

ТЦ смогут работать в период времени с 06:00 до 22:00. Фудкорты и кафе останутся закрытыми, однако разрешается продажа еды и напитков навынос, уточнили в сербском правительстве. Ограничительные меры в остальных сферах услуг останутся неизменными.

"Это означает, что все виды торговых объектов и точек обслуживания могут работать до 22:00, включая дворики и террасы ресторанов и кафе, но без живой музыки", — говорится в сообщении кабмина.

Неограниченная работа распространяется на аптеки, заправки, службы доставки еды, медицинские кабинеты, лаборатории, стоматологические кабинеты и ветеринарные клиники. Всего с начала пандемии в Сербии выявлено 642 208 случаев заражения коронавирусом.