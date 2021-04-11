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22:07   11 Апреля 2021
Происшествия

Пожилая супружеская пара погибла при пожаре в Архангельске

Пожилая супружеская пара погибла при пожаре в Архангельске

Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Архангельске. Об этом стало известно на сайте Следственного комитета РФ.

Возгорание произошло в полночь на улице Стрелковая в частном деревянном доме. После тушения спасатели обнаружили тела пожилой супружеской пары: 73-летней женщины и ее 64-летнего сожителя. Предварительной причиной смерти является отравление продуктами горения.

По факту произошедшего пожара СК начал проверку. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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#пожар #архангельск #супруги

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