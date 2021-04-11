Королева Елизавета II испытывает "пустоту" после смерти принца Филиппа
Смерть принца Филиппа сильно подкосила состояние британской королевы Елизаветы II. Соответствующее заявление сделал ее сын принц Эндрю.
Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля. Он не дожил несколько месяцев до своего 100-летнего юбилея. Церемония прощания и похороны принца Филиппа запланированы на 17 апреля. До этого времени на территории Великобритании объявлен траур.
Принц Эндрю признался, что старается поддерживать мать в непростое для их семьи время. Он считает, что Елизавета II переживает из-за смерти супруга значительно больше, чем все остальные. Сама королева описывает свое состояние как "огромную пустоту, оставшуюся в ее жизни".
"Я очень поддерживаю и жалею мою мать, которая, думаю, сейчас испытывает больше чувств, чем кто-либо еще", — цитирует слова принца Эндрю издание Sky News.
Присутствовать на похоронах принца Филиппа может ограниченное количество человек. Это связано с локдауном, введенным в стране из-за пандемии COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее отказался от приглашения на похороны, чтобы уступить место кому-либо из членов королевской семьи.