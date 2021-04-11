Королева Елизавета II испытывает "пустоту" после смерти принца Филиппа

Смерть принца Филиппа сильно подкосила состояние британской королевы Елизаветы II. Соответствующее заявление сделал ее сын принц Эндрю.

Смерть принца Филиппа сильно подкосила состояние британской королевы Елизаветы II. Соответствующее заявление сделал ее сын принц Эндрю.

Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля. Он не дожил несколько месяцев до своего 100-летнего юбилея. Церемония прощания и похороны принца Филиппа запланированы на 17 апреля. До этого времени на территории Великобритании объявлен траур.

Принц Эндрю признался, что старается поддерживать мать в непростое для их семьи время. Он считает, что Елизавета II переживает из-за смерти супруга значительно больше, чем все остальные. Сама королева описывает свое состояние как "огромную пустоту, оставшуюся в ее жизни".

"Я очень поддерживаю и жалею мою мать, которая, думаю, сейчас испытывает больше чувств, чем кто-либо еще", — цитирует слова принца Эндрю издание Sky News.

Присутствовать на похоронах принца Филиппа может ограниченное количество человек. Это связано с локдауном, введенным в стране из-за пандемии COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее отказался от приглашения на похороны, чтобы уступить место кому-либо из членов королевской семьи.