Bild сообщила об отмене вакцинации Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила свою запись на прививку от коронавируса. Об этом сообщила немецкая ежедневная газета Bild.

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила свою запись на прививку от коронавируса. Об этом сообщила немецкая ежедневная газета Bild.

Причиной отмены процедуры могло стать заседание руководства партий "Христианско-демократический союз" (ХДС) и "Христианско-социальный союз" (ХСС), на котором обсуждалась кандидатура от консерваторов на предстоящих выборах, передает ТАСС. Вакцинация Ангелы Меркель должна была пройти в центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф.

Запись отменили в спешном порядке с помощью специальной платформы для планирования встреч по медицинским вопросам. Меркель не раз заявляла, что поставит прививку от COVID-19, когда подойдет ее очередь.