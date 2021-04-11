Анатолий Нидергвель назначен врио главы Тевризского района Омской области

Специалист по социальным вопросам Анатолий Нидергвель стал врио главы Тевризского района Омской области. Об этом сообщают СМИ.

Специалист по социальным вопросам Анатолий Нидергвель стал врио главы Тевризского района Омской области. Об этом сообщают СМИ.

Депутаты местного совета должны были выбрать нового главу Тевризского района, но один из кандидатов не прошел конкурсный отбор, а оставшиеся двое не набрали нужного количества голосов. В результате выборы пришлось признать несостоявшимися.

Артем Чуланов, который возглавлял Тевризский район, ушел в отставку и отказался оставаться на своей должности до проведения новых выборов. Так врио главы района стал Анатолий Нидергвель, прежде занимающийся социальными вопросами в местной администрации.