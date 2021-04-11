Елизавета II в траурном письме назвала принца Филиппа "своей главной силой"

Королева Великобритании Елизавета II спустя сутки после смерти мужа, принца Филиппа, опубликовала полное боли траурное сообщение, в котором назвала супруга "своей силой".

Королева Великобритании Елизавета II спустя сутки после смерти мужа, принца Филиппа, опубликовала полное боли траурное сообщение, в котором назвала супруга "своей силой".

Елизавета II и герцог Эдинбургский прожили в законном браке 73 года. Данный королевский брак считается одним из самых долгих среди монархов. Новость о смерти принца Филиппа разлетелась по миру 9 апреля 2021 года, но королева Великобритании смогла как-либо прокомментировать трагедию только спустя сутки.

"На протяжении всех этих лет он просто был моей главной силой. Я, моя семья, моя страна и многие другие страны в долгу перед ним больше, чем он сам мог бы представить, или мы могли бы подумать", — призналась Елизавета II в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

Пользователи Сети тут же отреагировали на публикацию и начали писать скорбные сообщения в комментариях. Они заявили, что разделяют боль королевы, которая потеряла 99-летнего мужа. Принц Филипп не дожил до 100-летия всего несколько месяцев. В Великобритании объявлен траур по случаю его смерти.