Крымский политолог Владислав Ганжара отреагировал на заявление бывшего представителя НАТО в РФ Гарри Табаха о том, что Украина могла бы "вернуть" Крым в свой состав.

Крымский политолог Владислав Ганжара отреагировал на заявление бывшего представителя НАТО в РФ Гарри Табаха о том, что Украина могла бы "вернуть" Крым в свой состав.

Информацию об этом сообщает RT. Ранее Гарри Табах заявлял, что Крымский полуостров мог бы снова стать частью Украины, но нужно дождаться "развала" России. По словам Ганжара, тему Крыма вновь пытаются "раскачать" не только в Незалежной, но и за ее пределами. В качестве примера он вспомнил инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении саммита "Крымской платформы", куда тот хочет привлечь представителей зарубежных стран.

"В США, в Североатлантическом альянсе, несмотря на то, что Крым является неотъемлемой частью России уже на протяжении многих лет, раздражение по этому поводу до сих пор присутствует", — сказал Владислав Ганжара.

Политолог уверен, что у Украины нет никаких инструментов для "возвращения" полуострова в состав страны, но несмотря на это официальный Киев на протяжении последних лет продолжает "истерию, которая имеет волнообразный характер".