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21:04   11 Апреля 2021
Политика

Баварский премьер заявил о готовности представлять консерваторов ФРГ на выборах канцлера

Баварский премьер заявил о готовности представлять консерваторов ФРГ на выборах канцлера

Премьер Баварии, глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер сообщил о готовности стать кандидатом в канцлеры Германии от блока консервативных партий.

Заявление партийного деятеля привел телеканал n-tv со ссылкой на сообщения от участников прошедшей встречи глав политических сил ФРГ.

"Если ХДС (Христианско-демократический союз. — Прим. ред.) готов меня поддержать, то и я буду готов. Если ХДС этого не хочет, сохранится доброе сотрудничество без какой-либо неприязни", — цитируют Зедера журналисты.

Конкурентом баварского премьера является лидер ХДС Армин Лашет. Сообщается, что он быстро теряет поддержку среди электората и однопартийцев. Соцопросы показали, что большая часть жителей Германии готова проголосовать именно за Зедера.

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