В Роттердаме начался монтаж сцены для Евровидения-2021

Рабочие начали устанавливать сцену для проведения Евровидения-2021 в нидерландском городе Роттердаме. Об этом сообщили организаторы международного песенного конкурса 11 апреля.

Рабочие начали устанавливать сцену для проведения Евровидения-2021 в нидерландском городе Роттердаме. Об этом сообщили организаторы международного песенного конкурса 11 апреля.

Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте мероприятия. В пресс-релизе говорится, что стартовали работы по монтажу такой инфраструктуры, как сцена, кулисы, пресс-центр, а также всего необходимого для проведения конкурса. По словам организаторов, это будет "самое сложное ТВ-шоу в голландской истории". Сообщается, что все меры против коронавируса будут соблюдены.

"Вместе с нашими подрядчиками и партнерами мы делаем все возможное, чтобы концертный зал Ahoy стал нашим общим домом", — рассказал исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер.

Он добавил, что организаторы очень ждут возможности показать результаты долгих трудов команды. В этом году родиной Евровидения станут Нидерланды. Конкурс в 65-й раз пройдет с 18 по 22 мая. Россию представит молодая исполнительница таджикского происхождения Манижа Сангин.