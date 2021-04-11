Александр Пономарев примет участие в выборах депутатов Омской области

Бывший руководитель регионального отделения "Российской партии жизни" Александр Пономарев зарегистрирован кандидатом на пост депутата Законодательного собрания Омской области.

Бывший руководитель регионального отделения "Российской партии жизни" Александр Пономарев зарегистрирован кандидатом на пост депутата Законодательного собрания Омской области.

Информация об участии Пономарева в выборах появилась на официальном портале предварительного голосования. Он будет выступать от Ленинского округа №13.

Пономарев с начала 2000-х годов занимался политикой и предпринимательством в сфере охранных услуг. Ранее он возглавлял "Некоммерческое партнерство охранно-сыскных структур Омской области". Осенью 2002 года он стал учредителем ОРО "Российская партия жизни", которая позже вошла в состав "Справедливой России".