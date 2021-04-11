Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:46   11 Апреля 2021
Политика

Александр Пономарев примет участие в выборах депутатов Омской области

Александр Пономарев примет участие в выборах депутатов Омской области

Бывший руководитель регионального отделения "Российской партии жизни" Александр Пономарев зарегистрирован кандидатом на пост депутата Законодательного собрания Омской области.

Информация об участии Пономарева в выборах появилась на официальном портале предварительного голосования. Он будет выступать от Ленинского округа №13.

Пономарев с начала 2000-х годов занимался политикой и предпринимательством в сфере охранных услуг. Ранее он возглавлял "Некоммерческое партнерство охранно-сыскных структур Омской области". Осенью 2002 года он стал учредителем ОРО "Российская партия жизни", которая позже вошла в состав "Справедливой России".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пономарев #выборы #омская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров