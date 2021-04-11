В Крыму отмечают годовщину принятия конституции республики

Госсовет Республики Крым шесть лет назад принял Основной закон в регионе. Информацию об этом сообщили местные журналисты.

Госсовет Республики Крым шесть лет назад принял Основной закон в регионе. Информацию об этом сообщили местные журналисты.

Принятие конституции в республике завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне, отмечают в СМИ. Согласно документу от 11 апреля 2014 года, территория республики является неотъемлемой частью РФ.

Основной закон региона устанавливает на территории полуострова три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский. Высшим должностным лицом является глава республики, который избирается депутатами госсовета Крыма на пять лет. Руководитель региона не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Республиканский госсовет состоит из 75 депутатов. Их срок полномочий также составляет пять лет.