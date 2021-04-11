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20:34   11 Апреля 2021
Происшествия

Юноша избил воронежских полицейских после вопроса о документах

Юноша избил воронежских полицейских после вопроса о документах

Житель Воронежа напал на двоих правоохранителей после их просьбы предъявить удостоверение личности.

Инцидент произошел в Ленинском районе Воронежа на улице Красноармейской.

По неподтвержденным данным, 24-летний мужчина нанес три удара одному полицейскому, а четыре — другому. В результате нападения обоим потерпевшим потребовалась медицинская помощь. В пресс-службе регионального СК сообщение об инциденте подтвердили. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.

Селянин порезал ножом полицейского в Тверской области, сообщал ФАН. Сотрудники правоохранительных органов смогли обезвредить и задержать злоумышленника.

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#документы #полиция #напал

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