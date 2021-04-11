Два омича погибли от удара током на дороге

Житель Омска повредил опору линии электропередач в результате ДТП и погиб от удара током. Позже та же участь постигла прибывшего на подмогу товарища.

Житель Омска повредил опору линии электропередач в результате ДТП и погиб от удара током. Позже та же участь постигла прибывшего на подмогу товарища.

Водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением на автодороге Омск — Черлак, врезался в бетонную опору линии электропередач и повредил конструкцию, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. Мужчина позвонил другу и попросил его помочь с эвакуацией.

После этого он подошел к капоту, чтобы отключить аккумулятор, но получил смертельный удар током. После того как товарищ погибшего прибыл на место происшествия, он сразу подошел к трупу — гражданина постигла та же участь.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Электроснабжение было полностью восстановлено после проведения ремонтных работ.