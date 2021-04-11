Шукшина подтвердила опасения Патрушева из-за разработки биооружия у границ РФ

У России есть основания полагать, что в лабораториях на постсоветском пространстве разрабатывают биологическое оружие. Биолаборатории, находящиеся под контролем США, растут у российских и китайских границ, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

У России есть основания полагать, что в лабораториях на постсоветском пространстве разрабатывают биологическое оружие. Биолаборатории, находящиеся под контролем США, растут у российских и китайских границ, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале эмоционально отреагировала на это заявление. Она раскрыла, внутри какой постсоветской страны таится большая опасность для России. Еще год назад актриса брала интервью у врача из Казахстана, который рассказал ей об американских лабораториях, в которых проходят опыты по разработке и производству химоружия.

«Ну наконец-то! Ребята, как же долго вы прозреваете, а!» — прокомментировала она заявление Патрушева.

Впрочем, Шукшина не верит, что власти Казахстана не знают о происходящем за стенами этих лабораторий.

«Все люди в курсе, а "власти тех стран, где эти объекты размещены", - нет?! Не смешите, а!»,— возмутилась актриса.

Ранее «Политика Сегодня» писала, что на Украине уже 15 лет действуют засекреченные биологические военные лаборатории США. Они находятся в Харькове, Виннице, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Тернополе. По три американские лаборатории расположены в Киеве и Львове. Кроме того, есть информация о базах под Луганском и на границе с Крымом.

Военные лаборатории США существуют не только на Украине, но и в других странах бывшего СССР. В 2018 году о деятельности таких объектов в Грузии заявил экс-министр госбезопасности страны Игорь Гиоргадзе. По его словам, бактериологическая лаборатория имени Ричарда Лугара под Тбилиси проводит над людьми эксперименты, приводящие к смерти.