Мужчину насмерть придавило стволом упавшего от ветра в Барнауле дерева

Местные жители сообщили в полицию о том, что под упавшим деревом находится мужчина, не подающий признаков жизни.

Местные жители сообщили в полицию о том, что под упавшим деревом находится мужчина, не подающий признаков жизни.

Житель Барнаула шел по своим делам на Павловском тракте, когда поднялся сильный ветер. Одно из деревьев зашаталось и упало. Ствол березы придавил пожилого мужчину. От полученных травм он скончался до приезда бригады медиков.

Местные жители засняли случившееся на камеры и выложили в Сеть. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, а также выясняют детали произошедшей с ним трагедии. После проверки будет принято процессуальное решение, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.