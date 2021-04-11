Самым сложным периодом пандемии COVID-19 вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова назвала апрель прошлого года.

Самым сложным периодом пандемии COVID-19 вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова назвала апрель прошлого года.

Основное беспокойство вызывало обеспечение пациентов медицинской помощью. Голикова не предполагала, что в России удастся так стремительно развернуть 300 тыс. коек для больных COVID-19.

"Казалось, что мы не успеем. Но мы смогли", — отметила вице-премьер в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

В апреле 2020 года еще не была создана вакцина от коронавирусной инфекции, опыта лечения больных COVID-19 в мировой практике не было. С приходом весны количество заболевших резко увеличилось.