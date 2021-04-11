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19:42   11 Апреля 2021
Политика

Глава ЦИК Киргизии сообщила о проведении выборов в парламент страны

Глава ЦИК Киргизии сообщила о проведении выборов в парламент страны

Выборы в парламент Киргизии, вероятно, пройдут осенью. Информацию об этом сообщила руководитель Центральной избирательной комиссии республики Нуржан Шайлдабекова.

Ранее сообщалось, что в Киргизии завершились референдум и выборы в местные органы власти. Известно, что в голосовании приняли участие около 30% от внесенных в списки избирателей граждан, однако информация с участков продолжает поступать в Бишкек, поэтому цифры будут меняться.

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#выборы #киргизия #парламент

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