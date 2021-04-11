Член Госдумы назвал евродепутата провокатором из-за предложения о санкциях против России

Депутат Госдумы Антон Морозов отреагировал на призыв главы Европейской народной партии Манфреда Вебера ужесточить европейские и американские санкции в отношении России.

Депутат Госдумы Антон Морозов отреагировал на призыв главы Европейской народной партии Манфреда Вебера ужесточить европейские и американские санкции в отношении России.

Информацию об этом сообщает RT. Ранее Вебер заявил, что Россия якобы "продолжает курс опасных провокаций", а "усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада". По мнению Морозова, в данном случае сам Вебер является провокатором.

"Поскольку в Европе уже все прекрасно понимают бесперспективность дальнейшей конфронтации с Российской Федерацией", — пояснил депутат.

Член Госдумы добавил: власти РФ исходят из того, что конфликт на Украине "должен быть разрешен мирным путем и военного решения этой проблемы нет". Антон Морозов призвал международное сообщество и особенно Европу сплотиться и оказать необходимое давление на Украину с целью не допустить дальнейшей эскалации военной напряженности в Донбассе.