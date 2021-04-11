Лошадь сбросила ребенка из седла в центре Екатеринбурга

Юная жительница Екатеринбурга получила травму головы во время прогулки лошади на территории Исторического сквера.

Юная жительница Екатеринбурга получила травму головы во время прогулки лошади на территории Исторического сквера.

Очевидцы рассказали, что девушка, которая катает детей, передала поводья своему знакомому — и лошадь испугалась. Ее никто не успел остановить, из-за чего животное сбросило с себя маленькую наездницу, передают СМИ.

В результате девочка упала на асфальт. Ей оказали помощь оперативно прибывшие медики Мать пострадавшей в течение долгого времени сидела на земле, пытаясь успокоить плачущую дочь.

Пока екатеринбургские правоохранители не публиковали информацию о проведении проверки этого инцидента, но в мэрии города напомнили, что в сквере повсюду стоят знаки о запрете катания на лошадях.