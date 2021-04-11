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19:21   11 Апреля 2021
Происшествия

Лошадь сбросила ребенка из седла в центре Екатеринбурга

Лошадь сбросила ребенка из седла в центре Екатеринбурга

Юная жительница Екатеринбурга получила травму головы во время прогулки лошади на территории Исторического сквера.

Очевидцы рассказали, что девушка, которая катает детей, передала поводья своему знакомому — и лошадь испугалась. Ее никто не успел остановить, из-за чего животное сбросило с себя маленькую наездницу, передают СМИ.

В результате девочка упала на асфальт. Ей оказали помощь оперативно прибывшие медики Мать пострадавшей в течение долгого времени сидела на земле, пытаясь успокоить плачущую дочь.

Пока екатеринбургские правоохранители не публиковали информацию о проведении проверки этого инцидента, но в мэрии города напомнили, что в сквере повсюду стоят знаки о запрете катания на лошадях.

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#екатеринбург #девочка #лощадь

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