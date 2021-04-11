Кнутов объяснил, когда стоит ожидать начала наступления ВСУ на Донбасс

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет. С февраля обстановка вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет. С февраля обстановка вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что ожидать серьезных боевых действий со стороны Киева стоит ближе к концу апреля.

«Грунт должен подсохнуть. Мы знаем, что это такое в сапогах грязь мести — боеспособность становится крайне низкая, машины застревают, проходимость танков на гусеницах тоже падает. Поэтому пока грунт не подсохнет, серьезных действий не будет», — объяснил эксперт в беседе с Nation News.

Ранее Кнутов подчеркивал, что большинство украинских военнослужащих не хотят участвовать в боевых действиях в Донбассе. Поэтому, по словам эксперта, Киев рассчитывает на заградительные отряды, которые формируют из националистов.

«Нацбаты представляют наибольшую угрозу и могут использоваться в качестве тарана, а потом заградбатов», — добавил собеседник издания.

Вооруженные столкновения идут в регионе с апреля 2014 года. Тогда власти Украины после государственного переворота начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис. Вопрос урегулирования в Донбассе обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

Президент Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в регион 8 апреля. Он говорил, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО.