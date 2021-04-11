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19:04   11 Апреля 2021
Происшествия

Гостей выборгского отеля эвакуировали на лодках после прорыва дамбы

Гостей выборгского отеля эвакуировали на лодках после прорыва дамбы

Сотрудники экстренных служб по Ленинградской области вывезли на лодках постояльцев с территории турбазы в Выборгском районе.

Пресс-служба организации выложила на своих страницах в социальных сетях сообщения о том, что ущерб от инцидента специалисты уже оценили в 3 млн рублей, передает издание "Невские новости".

По предварительным данным, прорыв самодельной дамбы случился из-за талых вод и неисправности дренажной системы. Во время происшествия никто из участников события не пострадал. А дома, которые находятся в зоне подтопления, не используются для постоянного местожительства.

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#чп #дамба #прорыв #выборг

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