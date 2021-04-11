Гостей выборгского отеля эвакуировали на лодках после прорыва дамбы

Сотрудники экстренных служб по Ленинградской области вывезли на лодках постояльцев с территории турбазы в Выборгском районе.

Сотрудники экстренных служб по Ленинградской области вывезли на лодках постояльцев с территории турбазы в Выборгском районе.

Пресс-служба организации выложила на своих страницах в социальных сетях сообщения о том, что ущерб от инцидента специалисты уже оценили в 3 млн рублей, передает издание "Невские новости".

По предварительным данным, прорыв самодельной дамбы случился из-за талых вод и неисправности дренажной системы. Во время происшествия никто из участников события не пострадал. А дома, которые находятся в зоне подтопления, не используются для постоянного местожительства.