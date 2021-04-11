Сенатор Косачев раскрыл смысл послания Вебера о санкциях против РФ

Европейские политики становятся соавторами обострения ситуации в Донбассе. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

Европейские политики становятся соавторами обострения ситуации в Донбассе. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

Российский сенатор прокомментировал высказывание главы Европейской народной партии Манфреда Вебера о необходимости ужесточить антироссийские санкции Евросоюза и США, если ситуация на юго-востоке Украины обострится. По словам Косачева, подобные высказывания несут опасный смысл. Вебер буквально пообещал приостановить реализацию "Северного потока — 2" и ужесточить политику в отношении РФ.

"Это прямая подсказка алгоритма действий Киеву, для которого, как известно, мобилизация Запада против России стала смыслом всех действий за последние годы", — сказал Косачев.

Сенатор Совфеда добавил, что если Вебер не понимает последствий подобных высказываний, то это опасная и безответственная беспечность, передает ТАСС.