Обрушение трубы ТЭЦ в Барнауле не коснулось потребителей тепла и горячей воды

Обрушение верхней части трубы ТЭЦ-2 произошло в Барнауле. Представитель Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании подтвердил факт инцидента.

Обрушение верхней части трубы ТЭЦ-2 произошло в Барнауле. Представитель Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании подтвердил факт инцидента.

Сигнал о происшествии поступил в вечернее время. Никто из находившихся на территории и станции не пострадал. В компании подчеркнули, что станция пока продолжает работать "под нагрузкой", люди получают горячую воду и теплоэнергию.

Теплоэлектроцентраль начала работу в 1955 году. Показатель энергетической мощности составляет 275 МВт, тепловой — 1087 гигакалорий в час.