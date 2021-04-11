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18:54   11 Апреля 2021
Происшествия

Обрушение трубы ТЭЦ в Барнауле не коснулось потребителей тепла и горячей воды

Обрушение трубы ТЭЦ в Барнауле не коснулось потребителей тепла и горячей воды

Обрушение верхней части трубы ТЭЦ-2 произошло в Барнауле. Представитель Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании подтвердил факт инцидента.

Сигнал о происшествии поступил в вечернее время. Никто из находившихся на территории и станции не пострадал. В компании подчеркнули, что станция пока продолжает работать "под нагрузкой", люди получают горячую воду и теплоэнергию.

Теплоэлектроцентраль начала работу в 1955 году. Показатель энергетической мощности составляет 275 МВт, тепловой — 1087 гигакалорий в час.

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#барнаул #обрушение #труба

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