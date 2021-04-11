Огромная дыра в асфальте образовалась около подъезда жилого дома в Москве

Жильцы московской многоэтажки пожаловались на большую яму перед одним из подъездов. Она образовалась из-за обвала асфальта.

Жильцы московской многоэтажки пожаловались на большую яму перед одним из подъездов. Она образовалась из-за обвала асфальта.

Асфальт обвалился возле подъезда многоэтажного дома на Сельскохозяйственной улице, сообщает Telegram-канал Baza. В результате происшествия образовалась яма внушительных размеров.

Пока местные жители не подавали заявок на данный дефект в асфальтовом покрытии. Однако многие горожане надеются, что ответственных лиц привлекут к ответственности.