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18:54   11 Апреля 2021
Происшествия

Огромная дыра в асфальте образовалась около подъезда жилого дома в Москве

Огромная дыра в асфальте образовалась около подъезда жилого дома в Москве

Жильцы московской многоэтажки пожаловались на большую яму перед одним из подъездов. Она образовалась из-за обвала асфальта.

Асфальт обвалился возле подъезда многоэтажного дома на Сельскохозяйственной улице, сообщает Telegram-канал Baza. В результате происшествия образовалась яма внушительных размеров.

Пока местные жители не подавали заявок на данный дефект в асфальтовом покрытии. Однако многие горожане надеются, что ответственных лиц привлекут к ответственности.

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#москва #обвал #асфальт #дыра

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