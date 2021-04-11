Кедми назвал скрытую сторону американской военной помощи Киеву

Киев напрасно надеется на военную поддержку США и НАТО в Донбассе, так как нынешняя западная помощь не несет Украине никакой пользы, считает израильский военный эксперт Яков Кедми.

Киев напрасно надеется на военную поддержку США и НАТО в Донбассе, так как нынешняя западная помощь не несет Украине никакой пользы, считает израильский военный эксперт Яков Кедми.

Аналитик указал, что на сегодняшний день западные страны, в частности Соединенные Штаты, не оказывают необходимой помощи Украине, даже поставляя Киеву определенные виды техники и вооружения. Это связано с тем, что украинская армия не способна должны образом обслуживать это оружие и использовать его на поле боя.

"Так о какой американской помощи они говорят? Подбросят им еще 40 установок противотанковых ракет "Джавелин", и они что решат? Или турки им поставят собранные ими из иностранных запчастей беспилотники, которые в других странах можно сдавать в музей современной войны", — подчеркнул Кедми.

По его словам, данный факт демонстрирует обратную сторону военной "помощи" США, то есть она не несет Украине никакой выгоды. Это сотрудничество даже нельзя назвать "гешефтом" для украинского президента Владимира Зеленского. В итоге он просто "продает" жителям страны ложь о том, что скоро Киев вскоре будет принят в Североатлантический альянс.