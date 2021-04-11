Китайский блогер раскрыл "вызывающие шок" предпочтения россиян

Русские кулинарные традиции вызывают интерес у людей всего мира. Один китайский блогер опубликовал материал, в котором разбирался в особенностях потребления мяса в РФ.

Русские кулинарные традиции вызывают интерес у людей всего мира. Один китайский блогер опубликовал материал, в котором разбирался в особенностях потребления мяса в РФ.

Статья опубликована блогером на китайском портале Sina. Пользователь ресурса оценил предпочтения россиян в мясе, предупредив читателей, что некоторые моменты способны "шокировать".

Блогер обратил внимание подписчиков на традиционное блюдо — шашлык, отметив, что в Китае и РФ он готовится совершенно по-разному.

"Он (шашлык — Прим. ред.) измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса. Чтобы мясо получилось жирным и сочным, оно запекается на стальных шампурах", — рассказывает блогер.

Пользователь китайского портала также рассказал об оленине как о традиционной пище народов Севера в России. Он отметил, что в некоторых регионах оленье мясо является чуть ли главным блюдом, а его питательная ценность очень высока.