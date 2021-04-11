Честность выборов в Госдуму в Брянской области оценят две тысячи наблюдателей

Подготовка к сентябрьским выборам в Госдуму РФ началась в Брянской области. Информацию об этом сообщают СМИ региона.

Подготовка к сентябрьским выборам в Госдуму РФ началась в Брянской области. Информацию об этом сообщают СМИ региона.

Честность и легитимность выборов в Брянской области будут оценивать две тысячи наблюдателей. Журналисты сообщают, что это будут надежные, проверенные, "свои" люди.

Руководитель штаба по контролю и наблюдению за выборами 2021 года в Брянской области Максим Попов рассказал, что специалисты приступают к подготовке общественных наблюдателей, а также к разработке презентации аналитических экспертных материалов. Также сообщается, что общественный штаб заключит соглашения о сотрудничестве с региональной общественной палатой, общественными организациями и политическими партиями. Они должны будут направить на "всеобуч" своих представителей.