Германии предложили выйти из Евросоюза

С такой инициативой выступила партия «Альтернатива для Германии».

Консервативная партия правого толка «Альтернатива для Германии» (AfD) на федеральном съезде в Дрездене большинством голосов приняла резолюцию о выходе ФРГ из Евросоюза. За Dexit (по аналогии с Brexit) выступили более 550 присутствовавших.

Согласно тексту принятой резолюции, партия считает, «что необходим выход Германии из Еврcоюза и создание новой европейской экономической группы». Однако в списке предложений для программы выборов в Бундестаг выход из ЕС указан только как один из вариантов.

Представители других партий раскритиковали Dexit, заявив, что он бы стал «концом ЕС и внутреннего рынка, нашего важного экспортного рынка».

Ранее сообщалось, что Федеральное управление Германии по защите конституции (BfV) подозревает«Альтернативу для Германии» (АfD) в экстремизме. Это позволяет властям контролировать организацию с помощью спецслужб, используя прослушивание телефонных разговоров, перехват сообщений, внедрение осведомителей и другие неоднозначные методы, чтобы собрать «экстремистские» доказательства.