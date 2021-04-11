NASA впервые опубликовало снимки "радуги" на Марсе

Аппарат Perseverance сделал неожиданный снимок "радуги" на Марсе. Ее появление объяснили специалисты NASA.

Аппарат Perseverance сделал неожиданный снимок "радуги" на Марсе. Ее появление объяснили специалисты NASA.

Уникальные фотографии, впервые опубликованные в NASA, спровоцировали споры между интернет-пользователями. В агентстве объяснили, что в атмосфере Красной планеты содержится в тысячу раз меньше воды, чем в газовой оболочке Земли. Эксперты предположили, что запечатленное на снимке явление представляет собой "пылевую радугу".

Пользователи Сети в свою очередь заявили, что это обычные солнечные блики на объективе камеры. Появление "радуги" на снимках также можно объяснить резким перепадом температур, которому подвергся марсоход. Перед тем, как сделать фото, устройство находилось при температуре 90 градусов ниже нуля.