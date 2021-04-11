Полиция Уфы задержала хулигана, пытавшегося ограбить блогера Варламова

Правоохранители задержали уфимца, который во время приезда Ильи Варламова приставал к блогеру и пытался отобрать у него телефон.

Правоохранители задержали уфимца, который во время приезда Ильи Варламова приставал к блогеру и пытался отобрать у него телефон.

Правонарушителя поймали после того, как заметили его за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в своем Telegram-канале начальник ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.

Блогер посетил республиканскую столицу по приглашению главы Башкирии Радия Хабирова. После встречи с мэром Уфы Варламов гулял по городу один. На улице Султанова трое пьяных хулиганов попытались ограбить звезду Сети, но не смогли перелезть через забор. Когда один из злоумышленников сел за руль автомобиля, Илья записал государственный номер и заявил в полицию.

Автомобиль Dodge с указанными приметами обнаружили на улице Гафури. Пьяного водителя нашли там же. На него составили административный протокол.

Ранее начальник республиканского ГИБДД взял в работу обращение Варламова, едва не ставшего жертвой ограбления, сообщал ФАН.