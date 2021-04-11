Глава Счетной палаты Кипра подозревается в обслуживании интересов оппозиции

Правящая партия Кипра "Демократический сбор" (ДИСИ) подозревает главу Счетной палаты республики Одиссеаса Михайлидиса в предвзятом отношении к оппозиции.

Правящая партия Кипра "Демократический сбор" (ДИСИ) подозревает главу Счетной палаты республики Одиссеаса Михайлидиса в предвзятом отношении к оппозиции.

Представители ДИСИ считают, что главный ревизор страны обслуживает интересы Демократической партии (ДИКО). Они выпустили официальное заявление, в котором задались вопросом: служат ли отчеты Счетной палаты стране или предвыборной кампании оппозиционному объединению.

Заявление связано с расследованием Счетной палаты Кипра о предоставлении гражданства строителям жилых комплексов возле курорта Айя-Напа. Михайлидис утверждал, что действует в соответствии с Конституцией Кипра.