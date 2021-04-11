Центризбирком Киргизии объявил о завершении выборов в местные органы власти

Голосование на выборах в местные органы власти Киргизии завершилось в 20:00 по местному времени (17:00 по Москве). Об этом говорится в сообщении ЦИК республики.

Голосование на выборах в местные органы власти Киргизии завершилось в 20:00 по местному времени (17:00 по Москве). Об этом говорится в сообщении ЦИК республики.

Избирательный процесс, по предварительным данным, проходил при участии 30% от внесенных в списки граждан. В ЦИК предупредили, что цифры будут меняться, так как информация с пунктов голосования продолжает поступать в столицу.

"Традиционно в день голосования наибольшая активность наблюдалась в сельской местности. В городах, особенно в Бишкеке она была ниже", — приводит слова представителя Центризбиркома ТАСС.

Глава Центральной избирательной комиссии Киргизии Нуржан Шайлдабекова заявляла, что первые итоги выборов станут известны в течение часа после их окончания.